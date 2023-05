[ÉDITO] Une belle occase

Si vous aviez l’opportunité d’éviter d’épuiser les ressources en eau, de les polluer ou de dégrader l’environnement, la saisiriez-vous ? Le marché de la seconde main offre cette belle occasion.

De nombreuses bonnes affaires pullulent sur les sites internet, dans les friperies et sur les réseaux sociaux. Tout peut se trouver sur le marché de l’occasion.

D’abord, cela fait du bien à son porte-monnaie mis à mal par la vie chère et l’inflation galopante. Et cela fait aussi du bien à la planète menacée par le réchauffement climatique, les activités humaines et la destruction de la biodiversité.

Acheter un meuble, un jouet, un vêtement ou un livre d’occasion réduit l’empreinte écologique de sa confection, mais aussi les déchets dont l’humanité ne sait plus quoi faire.

Certes, il peut paraître illusoire de se dire que demain tout le monde s’habillera et s’équipera dans les brocantes et dans les vide-greniers.

Sans en arriver à cette utopie, rechercher l’occasion avant le neuf est un premier réflexe, facile à adopter, pour ne pas aggraver une situation déjà catastrophique.