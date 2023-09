[Édito] Une autre voie politique ?

Les uns se réjouissent, les autres fulminent. C’est l’issue de tout scrutin, et la défaite, presque un passage obligé en politique.

Les élections sénatoriales n’ont généralement pas beaucoup de résonance. On entend moins les sénateurs que les députés et c’est aux grands électeurs qu’il revient de les choisir. Une tambouille interne en quelque sorte entre les formations. Mais celles de 2023 ont fait exception en Nouvelle-Calédonie.

Dans une période cruciale, ces grands électeurs, pour les trois quarts des conseillers municipaux, ont décidé de profiter du seul scrutin organisé cette année pour s’exprimer et dire ce que pensent finalement les petits électeurs. Et quel message ! Bien loin des préoccupations qui alimentent leurs fiefs (quand ils sont encartés), ils nous ont donné un vote transpartisan et limpide.

Ils interpellent sur la nécessité de s’occuper des vrais problèmes, économiques et sociaux, de changer les façons de faire, d’en finir avec les discours surannés,

les concepts de partition, les oppositions stériles qui empêchent notre évolution dans une direction qui satisfasse un ensemble hétérogène.

Et surtout, ils ont osé.

Si les non-indépendantistes sont plus dispersés, le FLNKS explique d’une seule voix son vote sanction à l’égard du gouvernement et ses représentants locaux. Il juge l’impartialité et la propension à vouloir construire l’avenir sans eux. Il parle plus largement d’une victoire du pari de l’intelligence de 1988, de l’unité, d’un message de confiance à l’égard de tous Calédoniens.

Ces élections constituent une vraie chance. Elles pourraient permettre d’envisager une construction de la Nouvelle-Calédonie. Pour l’heure, seul l’État a proposé, alors que la solution est ici.

Les grands électeurs ont fait le premier pas, la suite doit s’enclencher. Il y aura sûrement de la casse chez les non-indépendantistes. Et les indépendantistes devront faire de l’introspection. Car cette nouvelle donne implique nécessairement du changement dans les discours, dans le vocable. Et si, enfin, tout changeait ?