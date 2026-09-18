[ÉDITO] Un nickel sans boussole

Le secteur du nickel ne va pas bien. La modeste valeur du métal à la Bourse, la pression permanente de la production indonésienne ou encore le coût bien lourd de l’énergie locale handicapent durement la profession. Mais au-delà de ces facteurs connus, l’actualité a relevé une âpre évidence. Le président de la République, Emmanuel Macron, refuse l’ombre d’un investisseur chinois sur le territoire. La SMSP est pourtant en contact avec la compagnie de Pékin, Lygend, pour la reprise de 49 % de Koniambo Nickel dans le Nord. Pour l’acquisition de 74 % des parts de l’usine du Sud, le consortium New Battery Metals compte s’appuyer sur l’expertise réputée d’ENFI, de l’empire du Milieu. Conclusion : rien n’est simple, tout le monde se regarde et s’adresse des courriers ou poursuit sa route, vaille que vaille.

Et, lundi 14 septembre, le groupe UNI s’est fâché, seul mécontent de voir un texte passé au gouvernement qui encadre l’exportation de minerais extraits des trois réserves géographiques métallurgiques, Tiébaghi, Koniambo et Goro. Parce que pour ces indépendantistes, fidèles à leur doctrine, la transformation doit être locale ou offshore à travers des intérêts calédoniens.

La morale de ces derniers jours est limpide, ces malentendus et autres prises de bec ne sont que la traduction d’un vide : l’absence d’une stratégie nickel, solide, adaptée et partagée. Les élus, dans l’élan de l’adoption du schéma de mise en valeur des ressources minières en 2009, auraient pu s’emparer du travail. Mais, non. Le cycle de réflexion Nickel.nc, ouvert en 2020, visait à alimenter le débat politique en vue de tracer un axe stratégique.

Il est mort-né. Le gouvernement dispose-t-il depuis des lustres d’un expert incontournable sur les orientations minières et métallurgiques du territoire ? Pas plus. Des consultants étrangers s’en étonnent d’ailleurs. Alors le nickel bute contre les écueils. Et les coups de boutoir s’amplifient à l’heure de la reprise des usines.