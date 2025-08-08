[ÉDITO] « Un Bougival de l’économie ? »

L’encre à peine séchée sur le document de Bougival, beaucoup à 17 000 kilomètres de-là, en Nouvelle- Calédonie, se sont interrogés: les signataires du projet d’accord parviendront-ils à l’expliquer et le défendre ensemble ? Unis devant les Calédoniens, des villes, tribus et villages ? Après un premier exercice sous les projecteurs de NC La 1ère – sans le représentant du FLNKS, en raison du rejet du texte –,

une majorité des partenaires des Yvelines a rejoint mercredi 6 août l’amphithéâtre de l’université pour répondre aux questions du monde économique et social.

La croissance qui s’essoufflait en 2023, s’est effondrée en 2024, constatent les économistes. Les chiffres sont catastrophiques. Au-delà de l’inquiétude, les chefs d’entreprise ont parfois exprimé leur sidération à Nouville face à un électrocardiogramme bien plat et des perspectives si sombres. Alors ne faudrait-il pas « un Bougival de l’économie ? » a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un autre considérait que l’économie est « prise en otage par les discussions politiques ».

Comme oubliée dans le round des discussions. Philippe Dunoyer de Calédonie ensemble a fait frémir : « Il manque 29 milliards pour finir l’année » et « l’État ne nous donne pas la certitude qu’il donnera cette somme ». La Loyaliste Sonia Backès a invité à être pragmatique dans ce pétrin. En clair, que les experts de l’État viennent produire les réformes, et les élus les voteront au Congrès. Il va falloir d’autres séances pour rassurer tout le monde.