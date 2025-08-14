[Édito] Signaux négatifs

Le projet d’accord de Bougival a donc été rejeté en bloc par les indépendantistes du FLNKS. Ses représentants ne veulent même pas poursuivre la discussion sur cette base, revoir le texte. Il faut, disent-ils, « tourner la page ». C’est donc, après Deva, qui avait été rejeté par les Loyalistes, un deuxième essai infructueux dans le cadre de la négociation menée par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, pourtant l’un des meilleurs connaisseurs du dossier dans le sérail politique de l’État et le plus en capacité. Autre preuve que la Nouvelle-Calédonie est une terre complexe… ou alors que nous n’avons pas les intellects de l’époque et/ou que les projets proposés ne sont pas les bons.

Un semblant de frémissement s’était fait sentir lors de la signature du projet avec une satisfaction probablement plus en lien avec le principe de l’accord que les propositions formulées. Mais l’accord n’en est pas un, malgré ces signatures, a-t-on appris. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, c’est un nouveau signal négatif qui est envoyé à propos de notre territoire et de la possibilité de proposer un avenir serein. Un mauvais signal pour l’économie, les emplois, les investisseurs, pour l’État de qui l’on attend des financements importants, même décisifs.

Les difficultés s’enchaînent pour les Calédoniens et la situation devient même dramatique à certains égards… Les coupes sociales se multiplient, la santé n’est plus accessible à tous et les structures de soins qui demeurent pourraient chavirer, le danger est exprimé depuis des mois pour le pilier qu’est le CHT. On ne peut s’empêcher de courber l’échine, tout en essayant de croireà nouveau en la capacité des Calédoniens à se relever de tout.