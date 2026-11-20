Se déplacer en Calédonie relève du parcours du combattant. Sans même parler du danger ou de l’état des routes… Entre les grèves, les blocages et désormais le prix du carburant, se déplacer pourrait bientôt devenir un luxe. Le démantèlement du réseau de bus du Grand Nouméa a laissé sur le trottoir des milliers de Calédoniens.

Des solutions ont vu le jour dans l’agglomération, comme les taxis 1 000. En Brousse, la voiture reste indispensable pour aller travailler, faire ses courses ou se rendre chez le médecin. À force de ressembler à l’addition d’un restaurant gastronomique, le prix d’un plein pose aussi la question de ce qu’il finance. En Brousse comme dans les îles, une partie des taxes payées à la pompe revient au Syndicat mixte des transports urbains, qui gère le réseau de l’agglomération. Le service a changé de visage. Les taxes, elles, continuent d’être prélevées, jusque chez ceux qui vivent loin des lignes qu’ils financent. Et la facture pourrait encore s’alourdir.

Selon l’économiste Loïc Steffan, la réforme de la TGC, avec le peu d’informations disponibles, pourrait faire grimper le prix des carburants de 10 à 14 francs par litre, soit 500 à 700 francs de plus sur un plein de 50 litres. Le gouvernement a-t-il fait le même calcul ? Les Calédoniens le sauront quand il aura décidé de leur en parler. En attendant, les syndicats se mobilisent, ensemble, pour demander un geste sur le prix des carburants. L’intersyndicale veut être reçue par le président du gouvernement et les dirigeants des compagnies pétrolières.

Le décalage entre les deux bouts de la chaîne est vertigineux. Ici, 700 francs de plus sur un plein, ça compte. À l’échelle mondiale, les pétroliers engrangent des bénéfices record sur le dos de la crise. Au troisième trimestre 2026, TotalEnergies affiche 7,45 milliards d’euros de bénéfices, soit 890 milliards de francs. En trois mois.