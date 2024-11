[EDITO] Rupture de ton

Le 13 mai, les députés examinaient le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral à l’Assemblée nationale, lorsque la violence a explosé à Nouméa, dévastant l’agglomération. Le résultat de l’échec, en partie, de la politique menée par l’État ces dernières années. L’accumulation de décisions partisanes et unilatérales. De projets avortés, comme le document martyr et le pacte nickel. Jusqu’à l’entêtement à vouloir dégeler le corps électoral, sujet ô combien sensible, hors cadre d’un accord global. Sur le dossier calédonien, Emmanuel Macron voulait aller vite, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer aussi. Trop vite.

Depuis les émeutes et les élections législatives, au sommet de l’État, l’attitude change. Michel Barnier arrive à Matignon, François-Noël Buffet à Oudinot. Et, surtout, la mission parlementaire menée conjointement par Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, pendant trois jours, du lundi 11 au mercredi 13 novembre, indépendante de l’exécutif central.

Une « visite exceptionnelle », insiste Yaël Braun-Pivet sur NC La 1ère. Changement de méthode. Les deux représentants valorisent l’apaisement, l’écoute. Et posent les bases d’une voie médiane. Lors de leurs discours au Congrès, mardi, les deux politiques parlent de « souveraineté partagée ». Une expression pas si nouvelle, inscrite dans l’accord de Nouméa, marquant une volonté de retrouver ce chemin de « la confiance », de « la réconciliation », voire du « pardon », en prenant pour référence un document fondateur. Pour autant, l’expression peut faire peur, car personne ne sait vraiment ce qu’elle renferme.

Et, à l’opposé de certains discours radicaux (des deux bords), pourrait ne pas faire consensus et ainsi faire perdre des électeurs à certains partis, alors que se profilent les provinciales. Peut-être est-ce le prix à payer pour ceux qui veulent avancer. Un risque à prendre pour enfin voir émerger une solution qui redonne un avenir. De quoi convaincre même les plus récalcitrants ? Tout reste à écrire. « Il faut innover », insiste Yaël Braun-Pivet. Le plus dur reste à faire.