[ÉDITO] RESPECT

Brigitte Do est revenue en Nouvelle-Calédonie avec, dans ses bagages, pour nous, une grande leçon d’humanité. Cette enseignante a survécu à une grave attaque de requin le 29 janvier, à Nouméa.

Elle a tenu bon durant six mois de soins intensifs en Australie, 18 passages au bloc opératoire et d’énormes douleurs. Elle garde le moral alors qu’elle entame un long travail de rééducation, notamment pour remarcher, avoir un meilleur usage de ses bras, et tout simplement s’approprier son nouveau corps. Elle veut s’exprimer pour remercier tous les Calédoniens qui la soutiennent même sans la connaître.

Point de traumatisme de sa rencontre avec ce squale, dit-elle à notre journaliste. Elle parle simplement d’un événement incroyable, voire d’un énième signal de l’environnement.

Leçon d’humilité également face à la nature. Brigitte Do, passionnée de neurosciences, raconte aussi comment par la force de son mental, elle a pu gérer son esprit. Comment elle en a fait un refuge quand son corps n’était plus le sien. Courage et patience.

On note enfin l’importance de l’entourage et des armées de spécialistes qui rendent les lendemains des personnes accidentées possibles et plus doux. À tous, bravo et merci pour cette note d’espoir.