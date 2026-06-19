[ÉDITO] Regards extérieurs sur les urnes

La Nouvelle-Calédonie n’est pas le nombril du monde. Les résultats

des élections provinciales, dimanche 28 juin au soir, seront néanmoins scrutés, analysés, pesés, au-delà des rives du territoire. À Paris, bien sûr, tout d’abord. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, souhaitent connaître la couleur politique sortie des urnes et le profil des interlocuteurs calédoniens autour de la table, en vue de la possible reprise des discussions sur l’avenir. institutionnel.

L’État estimera ainsi le panel des options, même si le taux de participation va être un élément indiscutable à considérer dans l’équation. Les groupes politiques du Sénat et de l’Assemblée nationale, et plus largement leurs états-majors, seront également curieux de connaître l’issue du vote. Parce que le dossier calédonien est aujourd’hui inscrit dans le champ national, mais aussi parce que se profile l’élection présidentielle de 2027. Les positions à défendre lors de la campagne, l’engagement des candidats et les éventuels partenariats à nouer dépendront notamment des scores aux provinciales.

Les institutions financières seront de même très attentives. Nul besoin de faire un dessin, l’état de l’économie de la Nouvelle-Calédonie et les négociations sur l’endettement expliquent cet intérêt pour la sensibilité des futurs dirigeants locaux. Sans parler des compagnies minières et métallurgiques, et autres fonds de placement, soucieux de la reprise des usines de nickel. L’ONU, qui suit le processus de décolonisation de l’archipel, est en outre très intéressée.

Un dirigeant non-indépendantiste n’avait-il pas exprimé avec fermeté sa volonté de voir la Nouvelle- Calédonie désinscrite de la liste des territoires non autonomes établie par l’Organisation internationale ?

Ce qui réactiverait des tensions à tous les étages. Enfin, et le récit n’est pas exhaustif, les pays voisins de la région – du Vanuatu, évidemment, à l’Australie et la Nouvelle-Zélande – ainsi que les nations de l’axe Indopacifique regardent l’avancée des pions sur l’échiquier calédonien. Une question de géopolitique.