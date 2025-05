[ÉDITO] Qui veut un accord, en fait ?

Des rues de Nouméa jusqu’aux villages du Nord, tout le monde en parle, mais personne ne la voit. Après plusieurs années de défiance et de bras-de-fer entre les forces politiques, puis le traumatisme du 13 mai 2024, la signature d’un accord politique sur l’avenir institutionnel, gage espéré de stabilité et de visibilité, n’est toujours pas enregistrée. Loin de là.

Le ministre des Outre-Mer, Manuel Valls, l’a répété mercredi 30 avril sur le plateau de NC La 1ère à l’entame de sa troisième visite sur le territoire : « c’est un accord ou le chaos ». Pas moins. Et à tous les étages. Les délégations politiques se retrouveront ce vendredi 2 mai, en séance plénière, afin d’échanger sur un nouveau document remis par l’État et « aller plus loin dans l’innovation, dans la recherche d’une solution intelligente, souple. Il y a beaucoup de possibilités qui existent pour consolider ce lien » avec la France. Cette séquence, selon Manuel Valls, constituera « la première étape de ce conclave » étendu sur quatre jours, jusqu’à mercredi.

À l’aube de ces discussions, en passe de devenir des négociations, un écart conséquent existait entre les positions du FLNKS axées sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à sa souveraineté et celles des Loyalistes attachés à leur concept de provincialisation au sein de la République. La perspective de la signature d’un compromis politique semblait même lointaine, à entendre les leaders. « Je ne sais pas si, au bout du bout, la semaine prochaine, on signe quelque chose » a observé Emmanuel Tjibaou, de l’UC, qui va remettre à Manuel Vall un projet, la proposition d’« accord de Kanaky », pour alimenter le débat.

De son côté, Sonia Backès n’y est pas allée par quatre chemins, mercredi 23 avril, en réunion publique : « S’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas de droit à l’autodétermination, d’épée de Damoclès ». Les heurts du 13 mai 2024 ont durci les positions. Chacun campe dans son pré. Quitte à rejeter l’échec sur l’adversaire. Encore une fois, Manuel Valls l’affirme avec force, « pour les Calédoniens eux-mêmes,

un accord est indispensable ».