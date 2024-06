[ÉDITO] Qui comprend le Président ?

Emmanuel Macron est donc venu, il a vu et puis… Rien n’a vraiment changé sur le plan politique. La constitution de la mission du dialogue n’était pas celle attendue par la plupart des partenaires. Le président a indiqué par ailleurs qu’il n’y aurait pas de retour sur la loi modifiant le corps électoral provincial. On sait pourtant que l’obtention d’une majorité n’est plus garantie au Congrès de Versailles. Il a simplement donné un mois aux parties pour essayer de trouver un accord global.

Et c’était sans compter cette petite pirouette dont il est décidément coutumier. La mention de la possibilité d’un référendum national sur le sujet, glissée à Nouméa, puis plus ouvertement dans un entretien au Parisien à son retour. Le chef de l’État a eu beau dire que cela reflétait une lecture de la Constitution et non une intention, elle est vécue comme une énième provocation.

On connaît l’avis de tous les partenaires et connaisseurs du dossier sur le fait que les Français puissent trancher cette question : c’est impensable. Cette sortie surprend même ses propres soutiens sachant que les Français sanctionnent généralement leur président dans ces moments, et que plus de 60 % d’entre eux seraient favorables à l’indépendance du territoire.

« Ahurissant », juge Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard, « une faute politique et historique », dénonce l’ex-Premier ministre Manuel Valls dans Le Point. « En Nouvelle-Calédonie, le chef de l’État doit s’interdire la tentation de l’ultimatum », écrit Lionel Jospin dans une tribune au Monde. On ne trouve même plus de publications ou de commentateurs pour défendre Emmanuel Macron sur ce dossier. Ou quelqu’un pour comprendre sa stratégie.