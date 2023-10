[ÉDITO] Questionnements

Puisqu’un vent nouveau promet de souffler en Nouvelle-Calédonie – c’est à espérer – deux épisodes méritent d’être relevés cette semaine. Le premier, c’est une énième grave entorse à la loi par l’un des leaders indépendantistes. Le FLNKS est le premier à s’exprimer quand ses opposants politiques contreviennent à des valeurs qu’il juge primordiales.

L’alcoolisation massive, la délinquance routière, les violences infligées aux

femmes sont les premiers fléaux à combattre en Nouvelle-Calédonie. Les électeurs indépendantistes, comme les autres, attendent que ceux qui les représentent aient une attitude irréprochable, en particulier sur ces sujets. Le grand ménage s’applique donc visiblement à tous.

Deuxième dossier, et pas des moindres, le blocage d’Aircal qui se poursuit au détriment des populations, des touristes, des structures hôtelières. On se demande si ce procédé est vraiment utile alors que la compagnie perd de l’argent et ne peut visiblement pas vendre ses billets en dessous du prix de revient. On se demande aussi si la stratégie du conseil d’administration a été la bonne puisque la population ne peut pas payer ses billets.

En attendant que la situation se débloque, cela pourrait prendre un moment,

les provinces concernées ne pourraient-elles pas être mises à contribution pour assurer la continuité ? Elles pourraient aussi demander des comptes à Aircal et au territoire. Impression est donnée que cela fait des années que le gouvernement laisse un peu faire n’importe quoi à ce niveau…