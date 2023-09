[ÉDITO] Peu avancés

Après une séquence au Congrès, qui a renouvelé à la présidence Roch Wamytan pour un septième mandat, nos élus ont rendez-vous à Paris,

la semaine prochaine, pour plancher sur l’avenir institutionnel. Malgré six rendez-vous à Nouméa et en Métropole depuis le troisième référendum de décembre 2021, force est de constater qu’on est peu avancés sur le devenir

de la Nouvelle-Calédonie.

Durant plusieurs mois, le silence des indépendantistes, marqués par un scrutin qu’ils contestent toujours, avait empêché toute forme de discussions. Puis ils ont accepté d’échanger avec l’État. Mais à moitié. On se souvient des chaises vides de la séquence parisienne en octobre 2022. Seule « avancée » dans le processus, la clarification par le président de la République au mois de juillet de la position de la majorité nationale.

Maintenant, on en est encore à se demander si les fameuses trilatérales avec les non-indépendantistes auront lieu un jour. Ce rendez-vous sera-t-il le bon ? Il dépendra des premières discussions avec la Première ministre et le ministre de l’Intérieur, selon l’animation du FLNKS. Des précisions vont être données sur les différents scénarios pour le corps électoral, sur d’éventuels transferts de compétences, etc.

Mais il ne s’agira visiblement pas encore de négocier. En attendant, le destin de la Nouvelle- Calédonie reste suspendu. Notre système de santé s’effondre, l’industrie du nickel a triste mine, des entreprises parmi les plus importantes peinent à se relever de la crise. La relance économique semble au point mort. Quelles conséquences cet attentisme ambiant aura-t-il économiquement

et socialement ? L’affaire est assez angoissante.

Peut-être pas tant pour nos élus qui ont, pour beaucoup, autre chose à penser. Les élections, sénatoriales et provinciales, doivent se préparer. Et même la présidentielle, pour ceux qui sont à Paris.