[ÉDITO] Oui, un peuple premier

Il a fallu se pincer fort, samedi midi. Difficile à entendre et à croire, pourtant le député Nicolas Metzdorf a contesté l’utilisation du terme « peuple premier » qualifiant les Kanak, après l’hommage rendu à Nicolas Molinari, gendarme tombé lors d’un échange de tirs le 15 mai 2024. Le parlementaire loyaliste ne veut plus voir cette expression sur les lèvres, parce que « tout le monde doit se sentir calédonien, tout le monde doit se sentir premier en Nouvelle-Calédonie », et puis, « à partir du moment où on hiérarchise les populations dans une île, ça ne peut pas fonctionner ».

Déjà irrité par la prononciation moqueuse de son prénom avec l’accent espagnol venue d’un groupe aux abords à Plum, le ministre des Outre-mer Manuel Valls n’a pas caché, en public, son agacement devant la remarque tant surprenante de l’homme de Poya. Oui, il existe un peuple premier en Nouvelle-Calédonie, territoire de la Mélanésie. Le locataire de la rue Oudinot l’a répété tant au Sénat coutumier qu’à Boulouparis.

Le rejet du terme par Nicolas Metzdorf est inquiétant et dangereux. Puisque l’emploi du mot « premier », synonyme d’autochtone, s’appuie tout d’abord sur une réalité historique. Les ancêtres des Kanak ont mis les pieds sur la terre de Nouvelle- Calédonie il y a a minima 3 000 ans. Des pages et des pages d’ouvrages et de thèses l’expliquent, à moins de vouloir les déchirer aujourd’hui. Le président de la République Jacques Chirac lui-même le 20 juin 2006, dans une déclaration sur le musée du quai Branly, précisait avec justesse que « ces peuples, dits «premiers», sont riches d’intelligence, de culture, d’histoire ».

Le commentaire du député invite ensuite à corriger l’Histoire dans une volonté politique. Ce qui est grave. Surtout à l’heure où la population de Nouvelle-Calédonie doit faire corps pour se relever, et où les élus de tout bord, dont Nicolas Metzdorf, sont attendus pour enfin livrer une solution institutionnelle. Souffler sur les braises avec une paille défaillante n’apporte rien de bon.