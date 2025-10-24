[EDITO] On perd la tête

Rien de rassurant dans ce que la Nouvelle- Calédonie vit actuellement. Et l’on écoute, avec crainte, les élucubrations des responsables politiques dont la longévité ne tient certainement pas à leurs performances. Alors que la Nouvelle-Calédonie n’a pas de budget, ou pas d’argent pour faire un budget,

que le territoire est quasiment sous tutelle de l’État, l’UC-FLNKS n’a d’autre idée que de demander tranquillement la tête du président du gouvernement, Alcide Ponga. Ce n’est peut-être pas la priorité et donner des leçons de gouvernance est un peu fort de café, estime Virginie Ruffenach, qui, ici, n’a pas tort…

Peut-on encore aggraver l’instabilité ? Oui, car on entend, par exemple, le député Nicolas Metzdorf prononcer le mot « boycott » en commission des lois de l’Assemblée nationale. « Si vous pensez que les non- indépendantistes vont accepter – et tous les exclus du corps électoral – que des élections se tiennent dans ces conditions (avec un corps électoral gelé) quatre ans après le dernier référendum, on va droit vers un boycott. » On croyait ce genre d’argumentaire réservé aux indépendantistes. Pas sûr que tous les loyalistes approuvent ce qui ressemble à un chantage…

Heureusement, l’État est là. Quoique… L’ancien ministre des Outre-mer,

Manuel Valls, est revenu, lors de son audition devant la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, sur le contexte de la signature du projet d’accord de Bougival. Il confirme que les indépendantistes ne pouvaient pas signer un accord et que cette option de projet d’accord, a été retenue. Comment penser que la suite allait bien se passer ? Pourquoi laisser tout le monde fanfaronner sur un « accord historique » ?

On pourrait citer aussi, bien sûr, le cinéma des quelque 2 000 amendements déposés par La France insoumise avant l’examen par les députés des articles relatifs au renouvellement des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. « Il faudrait un mois pour tous les examiner », s’est insurgée la présidente de l’institution, Yaël Braun-Pivet, rappellant que l’Assemblée doit traiter, à partir de vendredi, le budget de la nation qui prévoit de grandes batailles. Chacun peut voir la fragilité de notre situation…