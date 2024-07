[Édito] L’urgence et le temps politique

La Nouvelle-Calédonie vit un cataclysme et, dans sa malchance, le moment est tombé au plus mal par rapport à la Métropole. Entre la dissolution d’Emmanuel Macron qui fige toute la classe politique et sa « trève » des Jeux olympiques, le territoire n’est clairement pas la priorité.

Sur le plan financier en particulier, le dossier est suivi par le ministre Bruno Le Maire, mais la gestion au coup par coup d’un gouvernement relégué à l’expédition des affaires courantes – « pour un certain temps », selon le président lui-même – ne permet pas non plus à la Nouvelle-Calédonie de se projeter, ne serait-ce que jusqu’à la fin de l’année. Une aide financière conséquente nécessiterait d’être inscrite dans le projet de loi de finances 2025, en préparation par Bercy et dont l’examen au Parlement n’est pas prévu avant octobre. Que va-t-il donc advenir du territoire sachant que les dépenses courantes, en l’état actuel, ne seraient plus financées après le mois d’août ?

À l’heure de notre bouclage, une rencontre entre les parlementaires calédoniens et le président de la République était annoncée pour jeudi matin à Paris. Nos quatre députés et sénateurs devaient plaider ensemble dans l’espoir d’obtenir des avancées. Georges Naturel et Nicolas Metzdorf ont multiplié les rencontres. Et lors d’une conférence de presse mardi 23 juillet dans la capitale, Robert Xowie et Emmanuel Tjibaou ont insisté sur l’urgence des besoins, craignant une « crise humanitaire ».

Ces derniers demandent la reprise des discussions politiques et, pour ce faire, une position claire de l’État sur l’annulation du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral pour les provinciales, « suspendu » en juin par le Président. Ils préconisent aussi l’envoi d’une mission parlementaire en Nouvelle- Calédonie. Une visite de la ministre déléguée chargée des Outre-mer,

Marie Guévenoux, est aussi annoncée du 31 juillet au 2 août. Espérons que

la situation sera justement mesurée, et les difficultés entendues.