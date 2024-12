[EDITO] L’importance du temps

Mercredi 4 décembre, les députés s’apprêtaient à voter – ou non – une motion de censure contre le gouvernement Barnier, quelques heures après le bouclage du journal. Dans sa chute, il entraînerait le projet de loi de finances 2025 avec le prêt garanti par l’État à hauteur de 120 milliards de francs et les amendements portés par la délégation transpartisane et, sans doute, la délégation interministérielle censée être rattachée au Premier ministre que venait préfigurer Emmanuel Moulin. Si la motion n’était pas adoptée, le gouvernement central sortirait de ces turbulences encore plus fragilisé qu’il ne l’est déjà.

Dans ce contexte, les politiques calédoniens ont tout intérêt à entretenir des liens avec Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, frêles îlots de stabilité. Les présidents des deux chambres parlementaires sont à la manœuvre concernant le calendrier et la méthode pour les discussions sur l’avenir institutionnel. Mais, depuis leur déplacement en Nouvelle-Calédonie, du 10 au 13 novembre, rien n’a fuité sur leurs intentions. Or, un accord est censé être trouvé d’ici la fin mars en vue des provinciales de novembre 2025. Le temps est compté. Sauf qu’aller vite n’est pas une technique qui a fait ses preuves par le passé. « Mieux vaut lentement et bien que vite et mal », dit ce proverbe malgache. Et pourquoi pas ?

Le Sénat coutumier propose de proroger l’accord de Nouméa, « pour que l’on puisse continuer à promouvoir l’identité kanak, mettre en œuvre les politiques publiques… Et les politiques feront leur part », déclarait Maurice Wimian, sénateur, mercredi.

Et si, malgré les responsabilités de l’État dans la situation que traverse la Nouvelle-Calédonie, les élus calédoniens décidaient de devenir acteurs de cette période pour moins dépendre des agitations extérieures ? Et ainsi décider de prendre le temps qu’il leur faudra.

Reste l’épineuse question du corps électoral. Sans accord global, comment le réviser ? S’entendre uniquement sur les natifs ? Sur une période de résidence de dix ans ? Ou mettre de l’eau dans son vin et patienter quelques années en vue de proposer un projet qui provoque une large adhésion ? Et sinon, c’est quand que vous commencez vraiment à discuter ?