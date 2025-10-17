[ÉDITO] L’heure des comptes

Après les décennies de « frénésie totale » évoquées dans nos colonnes par un élu, la Nouvelle-Calédonie fait ses comptes. Et le tableau n’est pas beau. En 2026, il manquera
80 milliards de francs pour fonctionner.
Le territoire est pris dans une spirale négative avec un endettement colossal. La population, déjà frappée de plein fouet par la crise – 30 000 personnes ont fini sans emploi l’année dernière – s’inquiète des lendemains. Les collectivités vont continuer à faire des choix douloureux qui se répercuteront sur les administrés. Tandis que le coût de la vie reste excessivement élevé. L’heure des comptes donc pour tout le monde.
L’heure des comptes politiques aussi. Chacun, ici, fait ses calculs : qui votera le report des élections provinciales à l’Assemblée nationale ? Le positionnement des partis préfigurera-t-il des positions sur le projet de loi constitutionnelle relatif au futur statut de la Nouvelle- Calédonie ?
Les cartes semblent quelque peu rebattues et la non-reconduction de Manuel Valls sur ce dossier – il tenait la barre, quoi qu’on en dise – fait craindre le retour d’une grande instabilité.