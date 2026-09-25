[ÉDITO] Les sirènes de la vigilance

Son crépitement peut être doux lors d’un barbecue, comme terrifiant sur une plaine isolée. La Nouvelle- Calédonie connaît trop ces deux faces du feu. Mardi 22 septembre, Koumac luttait encore contre les flammes, le bilan provisoire faisait état de plus de 900 hectares de végétation brûlés.

Ce nouvel épisode intervient en pleine réflexion des scientifiques, locaux comme internationaux, sur l’intensité d’El Niño. Un phénomène annoncé redoutable cette année et menaçant de sécheresse inédite. Dans un très intéressant point de situation détaillé sur les incendies dans l’archipel, publié cette semaine, l’OEIL, l’Observatoire de l’environnement, informe et sensibilise. Parce que si « à cette date, rien ne permet de qualifier la saison 2026 d’exceptionnelle au regard des données historiques disponibles, (…) le signal le plus important est l’accélération récente : le rythme quotidien de septembre est plus de deux fois supérieur à celui d’août ». Le feu est là, malheureusement, et pas seulement à Koumac.

Beaucoup, les autorités en premier lieu, redoutent les prochains mois sous l’influence d’El Niño. Météo-France, dans un bulletin de prévision pour octobre-novembre-décembre, pressent plutôt moins de vent – ce qui est un bon point contre les incendies –, mais aussi un temps plus sec – mauvaise nouvelle. En période aride, la vigilance est l’affaire de tous. La thèse de l’origine naturelle du feu est ici écartée, le doigt est davantage pointé vers monsieur ou madame qui ne maîtrise pas ses flammes dans un contexte d’écobuage, d’élimination de déchets ou encore de chasse.

D’après le rapport 2025 de l’OEIL à paraître, 90 % des incendies sont situés à moins de 500 mètres d’une voirie. Ce qui atteste bien de la responsabilité de l’humain dans ces sinistres. Une saison des feux de (très) forte intensité serait dramatique pour les habitants, leur économie, la biodiversité bien sûr, mais aussi les finances publiques vu le niveau d’interventions. Alors, le mégot va dans le cendrier. Pas sur la route.