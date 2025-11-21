[ÉDITO] L’éclatement des forces

Il faut vivre dans une grotte profonde pour ne pas voir qu’un doux parfum de campagne électorale flotte déjà sous le nez des politiques calédoniens. Toutes les bonnes intentions affluent sur la place publique, et toutes les invitations sont chaleureusement honorées, d’autant plus s’il y a un photographe. Les prochains rendez- vous dans l’isoloir revêtent un caractère particulier. Portent même une dimension capitale.
Après la contestation du résultat de la troisième consultation d’autodétermination en 2021, puis la progression du camp indépendantiste aux législatives de 2024, tous les partis vont aiguiser leur stratégie pour comparer leur électorat et, in fine, décrocher des sièges. Car les mandatures, municipale et provinciale, seront historiques : les heureux élus instaureront l’après- accord de Nouméa. Qui pourra connaître une inclinaison sur ceci ou cela en fonction de la couleur des résultats. Sauf que le paysage politique a changé. Le projet d’accord de Bougival a fait éclater les forces. Le FLNKS, avec l’Union calédonienne en tête de proue, est opposé au texte, tandis que l’UNI le défend. La séparation est officielle, la lutte devant l’urne est promise.
Du côté loyaliste, il est aujourd’hui inenvisageable de voir la présidente de la province Sud, Sonia Backès, pro-Bougival, faire campagne non loin de son actuel premier vice-président, Philippe Blaise, qui a vu dans la notion d’État calédonien « une ligne rouge qu’il ne fallait pas dépasser ».
Le Rassemblement national, soucieux de se compter dans la perspective de la présidentielle de 2027, s’est d’ores et déjà annoncé dans la course des provinciales. L’Éveil océanien voudra certainement réitérer la bonne performance du dernier scrutin. Calédonie ensemble entend bien, à coup sûr, faire vivre le parti. Au-delà de la traditionnelle rupture de sensibilité entre les loyalistes et indépendantistes, un bras de fer entre les pro et les anti Bougival est pressenti. Si le projet d’accord va jusqu’au bout, bien entendu.