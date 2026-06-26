[ÉDITO] L’échange ou le repli

Dimanche, 23 listes de candidats vont concourir dans les trois provinces pour décrocher des sièges dans leur assemblée respective et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Si la motivation des prétendants est là, l’attention des Calédoniens est plutôt en retrait. Le territoire a connu des campagnes plus enjouées et, surtout, plus suivies. Une configuration paradoxale, puisque ce scrutin couvre des enjeux tant économiques qu’institutionnels colossaux. Sur la forme, le puzzle
des listes a bougé à grands coups d’unité et de divisions par rapport au précédent scrutin, celui de 2019.
Sur le fond, l’éternel débat binaire a encore pris sa place, avec en toile de fond, les images sombres des émeutes de mai 2024. Et le risque est bien là. Avec une barre à 5 % réhaussée, le danger serait de voir les extrêmes, tant loyalistes qu’indépendantistes, s’emparer seuls des fauteuils à l’heure de décisions historiques. Du côté des Loyalistes-Le Rassemblement, la recette du discours sécuritaire, même de la peur, a fonctionné aux élections municipales.
Alors, rebelote aux provinciales. Avec au passage, des mots très durs prononcés à l’encontre des listes dites du centre. Des équipes accusées de jouer la neutralité et d’incarner la lâcheté. Un argument bien difficile à entendre, pour plusieurs raisons. Les groupes centristes veulent discuter avec toutes les sensibilités pour reconstruire et bâtir.
Où est alors la faiblesse ? La force se place bien dans le respect mutuel et non dans l’ostracisme. Second point, la radicalité des franges non- indépendantistes et indépendantistes a conduit le territoire dans l’impasse. Pour certains, le symbole de la poignée de main est davantage une illustration passagère pour servir des intérêts politiques et non une réelle vision. Il est temps de relire les accords fondateurs avant de voter. Beaucoup, ici, veulent vivre en paix, sans étiquettes, ni frontières.