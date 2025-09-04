[ÉDITO] Le temps à nouveau suspendu

La France n’a qu’une idée en tête. Ou plutôt une date, le lundi 8 septembre. Non, il ne s’agit pas d’une grande finale de football, ni de la sortie en salle d’un film d’action. Même si l’événement emprunte la tension de la première, et les rebondissements du second. Passé le week-end, les députés se plieront à l’exercice sans concession du vote de confiance sur la dette de la Nation.

Si toutes les menaces des groupes politiques se concrétisent, de LFI au RN en passant par le PS, le Premier ministre François Bayrou perdra son fauteuil, son gouvernement chutera. La France se retrouvera sans exécutif, et le président de la République Emmanuel Macron devra trouver un candidat au dur labeur. Comme un air de déjà-vu. La probabilité d’un lundi de sanction à l’Assemblée nationale est forte. Tout comme celle d’une dissolution est évoquée.

Quel que soit l’avis sur le projet d’accord de Bougival, la perspective d’une disparition de l’exécutif Bayrou pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. À plusieurs titres. Qui dit désintégration du gouvernement, dit risque d’une éjection de son ministre des Outre-mer Manuel Valls. L’ancien Premier ministre connaît l’archipel, son histoire, ses acteurs, ses subtilités et actuelles difficultés. Le dialogue est aujourd’hui maintenu avec le FLNKS. En cas de son éventuelle mise à l’écart, le lien serait rompu, et la tentation pour le successeur de présenter des positions plus fermes ou rigides n’est pas à exclure dans le contexte de tensions politiques nationales.

Au-delà de la perturbation du calendrier législatif de l’accord de Bougival sur l’avenir institutionnel, la dégringolade de l’équipe gouvernementale bousculerait le processus d’adoption du budget 2026, et, par effet ricochet, le soutien financier de la Nouvelle-Calédonie dont les caisses publiques sont vides. D’ailleurs, le versement de la seconde tranche du prêt garanti par l’État, chiffrée à 28 milliards de francs, se fera-t-elle en bloc ou au compte-gouttes, l’État pouvant juger insuffisant le plan de réformes du gouvernement calédonien ? La réponse tombera bientôt. Gouvernement Bayrou en place ou pas.