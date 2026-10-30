[ÉDITO] Le risque du pas de trop

Les événements des dernières semaines ont mis l’Hexagone à vif, vieille terre déjà déprimée par le recul économique, les secousses sociales et les querelles politiques. Après le fracas des vitrines et les coups de poing en marge des mobilisations lycéennes et étudiantes du 17 octobre, les balles ont tué. L’attentat raciste de Trappes dans les Yvelines, vendredi 23 octobre, a fait un mort et cinq blessés graves dont une fille de 12 ans. L’horreur. Des tirs en rafales. Un crime de masse dans les rues. Les familles pleurent, les habitants de France sont sous le choc.

Dans l’arène politique, le recueillement n’a pas duré très longtemps. Parce qu’il faut encore et toujours terrasser l’adversaire à six mois de l’élection présidentielle, quel que soit le contexte. La petite goutte de morale n’existe plus dans la course, le moindre degré d’humanité a disparu. Mardi 27 octobre, à l’Assemblée nationale, le Premier ministre s’est emporté, selon l’AFP, contre les députés de gauche ayant « déserté » l’hémicycle. « De voir ce spectacle, dans lequel tout sent la campagne présidentielle matin, midi et soir, tout sent le recel politicien, marque une forme d’indignité » et fait « le jeu de l’extrême droite », leur a lancé Sébastien Lecornu, dénonçant une ambiance « particulièrement nauséabonde » ne laissant présager « rien de bon pour les semaines et les mois qui viennent », a rapporté l’agence de presse.

En effet, rien de bon. Invectives à l’extrême-gauche. Attaques de personnalités, de médias, de l’Arcom à l’extrême-droite. En Nouvelle-Calédonie, l’Union calédonienne a choisi son camp, en apportant son soutien à Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise. Les élus Les Loyalistes ne se sont pas encore positionnés officiellement, mais l’orientation ne sera pas la même. La période d’élection est propice à la surenchère. Il serait inutile, voire dangereux, de faire émerger ici un climat « nauséabond » dans les prochains mois, par les réseaux sociaux ou des paroles à l’emporte-pièce. Les Calédoniens en ont assez gouté.