[ÉDITO] Le plus dur est encore là

Partis de Nouméa avec une liste d’exigences à satisfaire, Milakulo Tukumuli, Christopher Gygès, Nicolas Metzdorf et les autres membres de la délégation transpartisane sont revenus de Paris, une bonne semaine plus tard, avec des promesses d’aides dans leurs valises. Des engagements pesés et validés par les plus hautes autorités de l’État. Certes, les chiffres avancés sont un peu en deçà des espérances calédoniennes, mais le groupe – déserté, comme prévu, par les représentants du FLNKS – était content au final d’avoir parlé d’une même voix et d’avoir été entendu sous les dorures de la République.
La Nouvelle-Calédonie est-elle sauvée pour autant ? La réponse est : oui si le curseur est uniquement poussé jusqu’à la fin de l’année, et pas vraiment si le regard s’étend sur l’exercice 2027.
Et ce, pour une raison tout d’abord politique. Ces engagements dont le poids se compte en dizaine de milliards de francs devront être votés au Parlement au travers du projet de loi de finances. Tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale ont promis de soutenir le plan d’action présenté par la délégation transpartisane. Dont l’accompagnement financier.
Mais, il ne faut pas être naïf, la présidentielle approchant, la discussion comptable sera chahutée au Palais Bourbon. Avec une issue très incertaine pour le PLF. Le débat sur les contreparties, cette fois en Nouvelle-Calédonie, risque d’être, lui aussi, animé dans les prochaines semaines.
Milakulo Tukumuli souhaite un vote des réformes de la retraite Cafat et du Ruamm par le Congrès avant le 31 décembre. Encore faut-il qu’il y ait les voix nécessaires. Déjà au sein du trio Loyalistes- Rassemblement-Éveil océanien formé par l’« accord de gouvernance ». Puis entre les partenaires sociaux et les responsables politiques. Le choc des modèles, libéral contre social, risque de neutraliser les négociations. L’image des manifestations de 2023 contre la révision de l’assurance maladie est encore vive dans les mémoires. Les réformes « seront difficiles », a annoncé le patron de l’exécutif. Dès les premières heures de leur examen.