[ÉDITO] Le nickel chauffe

Le célèbre Financial Times avait récolté l’information, en juin. Orion Critical Mineral Consortium, une opération lancée avec le soutien du gouvernement américain et des Émirats arabes unis, se rapprochait du groupe français Eramet en vue d’une possible acquisition des parts détenues par l’historique famille Duval. La souveraineté industrielle tricolore en matière de minéraux critiques tremblait.

Mais, en fait, que nenni. D’après l’Élysée lundi 12 octobre, l’État va « augmenter significativement sa participation » au capital du groupe minier en difficulté Eramet, au point d’en devenir « très largement le premier actionnaire » mais sans franchir le seuil de 50%. La famille Duval restera le deuxième actionnaire du groupe.

Première interrogation, même si cette arrivée au capital va être effectuée dans le costume de l’Agence des participations de l’État (APE), où les dirigeants vont-ils trouver l’argent, l’épaisseur de la dette de la Nation étant rappelée chaque jour ? Ensuite, la Calédonienne SLN, toujours propriété d’Eramet à hauteur de 66%, est-elle pour autant sauvée ? Rien ne permet de l’affirmer. Car rien, à ce stade, ne permet de définir la stratégie de l’État. Il y a peu encore, l’Indien JSL, pour Jindal Stainless Limited, s’intéressait à une potentielle reprise des parts du groupe français dans la société centenaire locale.

À l’occasion de la visite du vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, un protocole d’accord autour du nickel doit être signé mardi 20 octobre avec le gouvernement calédonien. Mais cet air du temps qui souffle sur l’or vert n’est pas du goût de tous. « On parle d’un État qui cumule tous les rôles » a sanctionné mercredi 14 octobre le député et président de l’Union calédonienne Emmanuel Tjibaou : « actionnaire de contrôle de la SLN, prêteur de l’usine du Sud, faiseur de doctrine sur l’usine du Nord, et parrain du protocole » avec l’Europe… « Le nickel calédonien c’est le patrimoine des Calédoniens d’abord ». Le mercure monte.