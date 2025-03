[ÉDITO] Le compte n’est pas bon

Une date butoir peut en cacher une autre. En plein cœur des discussions institutionnelles, les regards sont fixés vers le 31 mars, dernière limite pour engager une réforme du corps électoral en vue des élections provinciales à horizon novembre 2025. Au sortir des réunions avec Manuel Valls, cette ligne rouge semble plus souple que prévue, le ministre des Outre-mer ne voulant pas être contraint par le calendrier.

Sauf que le 31 mars est bel et bien une date butoir, mais pour les finances publiques. Les collectivités, la Nouvelle-Calédonie en tête, doivent absolument boucler leur budget avant la fin du mois. « Aujourd’hui, nous n’avons aucune perspective sur les rentrées de recettes pour les communes. On navigue un petit peu à vue », a souligné Sonia Lagarde, la maire de Nouméa, après sa rencontre avec le ministre, lundi 24 février. « Je vais voter un budget avec une trésorerie négative. Normalement, je n’ai pas le droit. »

Manuel Valls a bien fait quelques annonces financières : la prolongation du chômage partiel jusqu’au 30 juin, 24 milliards de francs dédiés à la reconstruction ou l’arrivée de la première tranche de 500 millions d’euros, liée au prêt de 1 milliard d’euros (120 milliards de francs) garanti par l’État.

En attendant l’arrivée de ces fonds, les collectivités envisagent des coupes budgétaires drastiques. Le gouvernement a réuni, mardi 4 mars, les élus du Congrès à l’occasion d’un séminaire destiné à identifier les économies à réaliser. La concrétisation de la volonté exprimée par son président Alcide Ponga lors de sa déclaration de politique générale. Certaines pistes provoquent déjà l’indignation, l’UT CFE-CGC a d’ores et déjà exprimé son mécontentement face aux suppressions de postes envisagées parmi les agents de la fonction publique.

Les discussions vont sûrement être houleuses lors des prochaines réunions plénières au haut-commissariat. Elles le seront tout autant dans les provinces et dans les mairies.