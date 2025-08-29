[ÉDITO] L’affaire si symptomatique du permis

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a toujours eu un petit mot pour les uns et les autres croisés au marché de Koné, sur les hauteurs de la FOL, à l’école de Kaméré… Une phrase qui a invité à prendre un chemin vertueux en ces temps si compliqués dans l’archipel : les voies de la responsabilité, de la solidarité, de l’échange et du compromis, de l’apaisement, de la réflexion, dès aujourd’hui. Pour relever la tête, maintenant. L’avion tout juste parti en direction de Paris, une affaire bien connue sur la place publique a trouvé son épilogue mercredi 27 août – quoique, il ne faut être sûr de rien avec de tels intervenants – et percute de plein fouet la pensée de l’ancien Premier ministre.

En Nouvelle-Calédonie, les nouveaux permis de conduire ne présenteront plus désormais de drapeaux imprimés en haut du document. Terminés.

Le parti Générations.NC qui a mené le combat contre l’impression de l’étendard indépendantiste, se félicite haut et fort d’une « grande victoire pour l’État de droit ». Sacrée victoire en effet, puisque le drapeau français auquel la formation politique est tant attachée disparaît lui aussi. L’histoire de l’arroseur arrosé version du Caillou. L’humilité aurait pu être de mise, et bien, non, l’organisation de Nicolas Metzdorf préfère diffuser un communiqué. Dès le départ, élus loyalistes et indépendantistes se sont mangés le nez autour des deux drapeaux imprimés, le conflit allant même alourdir la liste des affaires à traiter au tribunal. En un an, le gouvernement n’a pas réussi à régler le problème. Bien long.

Cerise sur le gâteau, ce bisbille est couteux. Le montant cumulé de l’astreinte financière adressée à l’exécutif atteint environ 26 millions de francs. Beaucoup de Calédoniens se sont pris la tête entre les deux mains en découvrant les rebondissements de cette histoire, vraiment pas drôle en période de crise économique et politique.