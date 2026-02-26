[ÉDITO] La scène politique se fracture

La musique de l’accord de Bougival et de son complément Élysée-Oudinot a subi, simultanément ou presque, ces derniers jours, un couac notable. Et ce, à la veille de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie au Sénat mardi 24 février. Le passage du texte à l’Assemblée nationale étant prévu en mars. Philippe Gomès a tout d’abord pris la plume pour émettre de vives critiques sur le contenu ou le flou du document. Au point où « l’accord Bougival-Élysée-Oudinot au lieu d’apporter la paix et la stabilité (…) sera le ferment de nouveaux troubles à l’ordre public ». L’ancien député et président du gouvernement local n’avait pas posé son paraphe, parce que « la rédaction proposée répondant parfaitement aux oukases des Loyalistes de manière caricaturale, je n’avais vocation, ni à participer à des négociations biaisées à l’avance, ni à cautionner, par ma signature, le document qui en résulterait ».

Peu de temps après, à son tour, Paul Néaoutyine n’a pas mâché ses mots, pointant « l’impact négatif (…) prévisible » sur les populations notamment du Nord et des Îles. Le président de l’assemblée de Koné, qui repart en course pour un septième mandat de maire à Poindimié, a indiqué ne pas concevoir l’avenir du territoire dans « une partition » ou « une ségrégation ».

Ces commentaires sont à souligner. Pour au moins deux raisons. Tout d’abord, parce que ces mots émanent, quoi qu’on en pense, de deux figures historiques du monde politique. Ensuite, parce que des représentants de leur mouvement respectif, Calédonie ensemble d’un côté, le Palika et l’UNI de l’autre, ont eux signé Élysée-Oudinot. Le monde politique se divise même en interne sous les avancées de Bougival, tout comme l’Assemblée nationale se scinde dans la perspective du vote. Il faut être lucide, l’accord et son complément s’éloignent de leur vœu premier de rassembler les parties. D’autant qu’en l’absence du projet de loi organique, des précisions essentielles manquent cruellement.