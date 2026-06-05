[ÉDITO] La parenthèse plus vraiment enchantée

Écharpe aux couleurs de l’équipe nationale favorite autour du cou, maillot sur les épaules et refrain des stades sur les lèvres, les supporters de football le répètent à l’envi.

Le mois béni d’une Coupe du monde est une parenthèse merveilleuse qui revient se lover tous les quatre ans dans la vie des habitants. On voyage dans le pays hôte à coup de reportages télévisés. On révise sa géographie planétaire avec les enfants en plongeant dans les poules de la compétition. On échange avec son voisin sur les qualités du joueur né de l’autre côté du globe. On découvre des noms, des musiques, des visages, des traditions… une matière noble de discussions. Le ballon roule, les gens se rassemblent et partagent, les frontières tombent dans les stades, les cafés, sur les places publiques… Un monde rond bien merveilleux.

Le bonheur parfait était même touché du doigt le dimanche 12 juillet 1998 quand la France est championne du monde pour la première fois. Tous unis par l’expression « black-blanc-beur » à l’image de l’équipe tricolore. Bon, le moral est un peu retombé en 2010 en Afrique du Sud avec l’affaire catastrophique du bus. Avant de remonter à Moscou en 2018 avec la deuxième étoile accrochée sur le torse.

Une nouvelle compétition se présente la semaine prochaine, à partir du 11 juin, aux États-Unis,au Mexique et au Canada. Il y aura toujours des embrassades, des chants, des regroupements. Mais pas sûr que l’esprit du monde soit à la fête totale, chahuté par les conflits et le désordre international. En Nouvelle- Calédonie, les commentaires footballistiques vont se percuter, pour un temps, aux discours des élections provinciales. La chute du pouvoir d’achat limitera toute folie en phase de Coupe. Les supporters continueront certes de supporter, mais la tête sans doute un peu ailleurs.