[ÉDITO] La lumière au bout de la commission ?

Un mois après nos révélations sur le glissement de terrain de Katiramona, 11 élus du Congrès veulent ouvrir une commission d’enquête. Objectif affiché : faire la lumière sur une affaire qui a coûté près de 700 millions de francs aux contribuables calédoniens et hexagonaux. Pour Veylma Falaeo, de l’Éveil océanien, il en va de la transparence et de la bonne gestion des deniers publics.

À l’heure où les élus s’apprêtent à demander de la sueur et des larmes à la population pour réformer le pays, ils seraient bien inspirés de balayer devant leur porte, car les exemples de gabegie ne manquent pas. En 2009, Philippe Séguin, alors président de la Cour des comptes, rappelait ici que l’argent public n’est pas l’argent de personne, mais l’argent de tout le monde et donc l’affaire de tous.

Le message a-t-il été entendu ? Pas si sûr. Cette initiative va néanmoins dans ce sens même si elle reste encore à concrétiser. Ceux qui espèrent un grand déballage pourraient toutefois être déçus. Contrairement aux auditions publiques des enquêtes parlementaires hexagonales, les commissions du Congrès travaillent à huis clos. Seul le rapport est publié. Il n’existe qu’un seul et unique précédent. En 2013, le Congrès enquêtait sur l’éviction de Stéphanie Boiteux, la directrice des services fiscaux, par le gouvernement.

Son tort ? Avoir parlé devant des élus dans le cadre d’une réforme fiscale, malgré les ordres de sa hiérarchie, déclenchant les foudres de Sonia Backès, alors chargée de la fiscalité.

Un crime de lèse-majesté… La justice annulera son licenciement et condamnera la collectivité à lui verser six millions de francs. Aux frais des contribuables, évidemment. Quant à ses recommandations pour améliorer les pratiques administratives, difficile de savoir ce qu’elles sont devenues. Il serait

par ailleurs naïf d’imaginer les 11 signataires dénués d’arrière-pensées politiques. Mais cela n’enlève rien aux questions posées. Encore faut-il que la lumière promise ne s’éteigne pas une fois le rapport rendu.