[ÉDITO] La lettre qui étourdit

Les différends de souveraineté font éclater les plus grands conflits. L’histoire l’atteste, l’actualité le démontre encore sur le globe. Les politiques ne sont jamais assez sages pour laisser les magistrats trancher, ou du moins éclairer. Ces élus préfèrent bien souvent montrer les muscles que réciter le droit. À tort.

Ce refrain colle à l’affaire des îlots Matthew et Hunter, terres à la portée stratégique et économique considérable. À la dimension culturelle remarquable, ajoute le Vanuatu. Si la charge de l’État voisin était attendue à la tribune des Nations unies, la revendication de souveraineté sur ces rochers datant de 1980, le courrier en retour du député Nicolas Metzdorf a choqué par son ton surréaliste, sarcastique, voire lunaire.

Dans sa lettre, le parlementaire calédonien ramène Jotham Napat à la fonction de Premier ministre du « condominium des Nouvelles-Hébrides », c’est-à-dire au temps de la colonie, s’amuse d’un improbable transfert d’îles vanuataises sous administration française et pense adresser une copie de la missive à Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le tout, sous l’en-tête de l’Assemblée nationale.

Est-ce digne du statut d’un député dit de la République, respectueux de ses valeurs ? Non. Ces mots vont-ils renforcer les relations diplomatiques entre la France et le Vanuatu et faciliter la résolution du conflit ? Non plus. Pas sûr d’ailleurs que le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, aient apprécié l’initiative épistolaire. Ce courrier relève-t-il alors d’un coup de com’ politique, aux dépens d’un territoire avec qui la Nouvelle-Calédonie a pourtant tissé de longues histoires familiales ? Très probable.

Nicolas Metzdorf s’est félicité, sur un réseau social, du soutien de la dirigeante d’extrême droite Marion Maréchal, et a indiqué se moquer de la Cour internationale de justice et autre ONU. Peut-être les signaux d’un virage politique.