[ÉDITO] La fin ou l’entre-deux ?

Les morceaux de verre sur la route et les façades d’entreprises brûlées rappellent des moments sombres et proches, ceux des violences subies depuis bientôt six semaines. L’intervention des 4 000 forces de l’ordre et les messages d’apaisement divulgués ici et là ont permis de faire baisser la pression. Mais le calme, tant apprécié avant les flammes et les cris, n’est pas revenu totalement.

La RT1 n’est que partiellement rouverte. Des barrages filtrants existent toujours dans le Nord. Le faré du lycée professionnel Jean XXIII a été incendié à Païta le week-end dernier. Le couvre-feu a certes été assoupli, mais demeure, chaque soir, à partir de 20 heures.

Les habitants du Mont-Dore Sud sont toujours coupés du monde, la traversée de Saint-Louis restant très compliquée, voire dangereuse. Des cas de carjacking, ces vols de voiture par la menace, sont déplorés… Des habitants sont épuisés et au bord du « craquage ».

Le président de la République, qui avait promis de prendre la parole un mois maximum après son passage éclair à Nouméa, a adressé mardi un courrier aux Calédoniens. Pour appeler au dialogue, signifier la non-convocation du Congrès de Versailles, inciter à écrire un nouveau contrat social, exiger la levée de tous les barrages… Une nouvelle page de cette période troublée s’est ouverte le lendemain avec l’interpellation de membres actifs du collectif CCAT, dont le porte-parole Christian Tein, et avec la visite par les forces de l’ordre du siège de l’Union calédonienne à Nouméa. Le barrage disposé à l’entrée de la rue du plus vieux parti politique calédonien, tout comme celui des voisins vigilants à Ouémo, ont été percés. Deux actions fortes pour un équilibre, diront certains.

Les événements de la matinée, notamment les arrestations, ont fait remonter la crainte d’un retour des violences. Le mouvement de panique sur les routes qui a suivi témoigne d’une fragilité réelle de la population. La campagne électorale en vue du scrutin des législatives tombe au plus mauvais moment.