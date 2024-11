[ÉDITO] La détresse s’amplifie

Les séquences s’entrechoquent. À Paris, la délégation du gouvernement, conduite par le président Louis Mapou, a rencontré cette semaine les plus hautes personnalités de l’État, avec un détour par l’Agence française de développement. Au-delà de la présentation du plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction (PS2R), l’idée est bel et bien de travailler sur les urgences budgétaires et financières. Le Premier ministre Michel Barnier vient d’ailleurs d’évoquer un prêt garanti par l’État rehaussé à un milliard d’euros.

De l’autre côté du globe, à Nouméa, les associations de solidarité voient fondre leurs moyens, tandis que s’envole le nombre de demandes d’aides. En tout genre. Surtout alimentaires. Le constat des bénévoles est alarmant. D’après une étude de l’Isee, en 2019, la moitié des Calédoniens avaient un niveau de vie inférieur à 172 200 francs par mois, et le taux de pauvreté s’établissait à 18,3 % de la population, soit près de 50 000 habitants. Ces indicateurs, déjà fort inquiétants, sont désormais largement dépassés.

La crise économique, puis surtout les conséquences des émeutes urbaines ont plongé et continuent de plonger des familles entières dans la précarité et une profonde détresse. Qui va s’en soucier maintenant ? Alors que l’incertitude plane sur le prolongement du financement du chômage et que des mesures sociales provinciales pourtant attendues sont stoppées.

Inévitablement, les sommes annoncées par l’État devront ruisseler vers les foyers les plus pauvres. Assurément, le volet social et humain est appelé à occuper une place non négligeable dans les programmes et les intérêts des leaders politiques de tous bords engagés dans la campagne des élections provinciales 2025. La sauvegarde des finances publiques est essentielle, la relance économique est capitale, mais la prise en compte des plus démunis est primordiale. Sinon, une nouvelle révolte couvera. À quoi sert de parler d’avenir, disait un jeune, si demain a déjà le ventre creux.