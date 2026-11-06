Les sondages étaient unanimes. Les élections de mi-mandat s’annonçaient périlleuses pour le camp du président étasunien, Donald Trump. Après deux années secouées par la brutalité de sa politique, le monde observait avec attention ce scrutin dont les implications dépassent largement les frontières nord-américaines. En deux ans, le monde a basculé dans l’incertitude. La remise en cause du droit international et les interventions militaires étasuniennes, balayant les tentatives de solutions diplomatiques, ont contribué à faire flamber les cours de certaines matières premières, à commencer par le pétrole.

Le monde entier en paie le prix, jusque dans nos stations-service. Étonnamment fair-play, Donald Trump a salué la victoire des démocrates, qui raflent les deux chambres du Congrès. S’il conserve d’importants pouvoirs, ses adversaires politiques ne lui laisseront sans doute aucun répit jusqu’à la fin de son mandat. Cette lourde défaite peut susciter quelques espoirs. Celui d’abord d’une recherche de solutions pacifiques aux différents conflits et, peut-être, d’une baisse des prix des carburants. Trump compte des soutiens partout, y compris en Nouvelle-Calédonie.

Le député Nicolas Metzdorf, qui s’est régulièrement rendu aux États-Unis, a notamment vanté sur les réseaux sociaux les bons résultats de la politique américaine. Les concitoyens de Donald Trump ont une appréciation sensiblement différente. Pouvoir d’achat sérieusement entamé, inégalités accrues et guerres menées en dépit de ses engagements ont fini par doucher les espoirs de nombreux Américains, jusque parmi ses partisans. Ce désaveu de la brutalité pourrait-il gagner la France ? Emmanuel Macron fait, lui aussi, face à une contestation qui dépasse largement la jeunesse.

Nombreux sont les Français qui dénoncent le mépris du président d’une République où le débat sur le racisme prend un tour nouveau à quelques mois du scrutin présidentiel. Celui qui vient de se tenir rappelle que personne n’est à l’abri d’un retour de bâton démocratique.