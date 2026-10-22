[ÉDITO] Ici et là-bas

Le parallèle est évident. Des images se superposeraient presque. Bien que distants de 17 000 kilomètres, le 13 mai 2024 dans le Grand Nouméa et le 17 octobre dernier en Métropole portent des traits communs. Des pillages, incendies et violences de tout ordre ont éclaté après des jours de montée en tension. L’utilisation des réseaux sociaux chez les casseurs est identifiée. Les forces de l’ordre ont été dépassées. Un manque d’effectif sur le terrain est pointé. Le service du renseignement est mis en cause, à tort ou à raison, un même débat est là. Des mesures exceptionnelles de couvre-feu sont déployées.

La menace de réduire les aides sociales des individus condamnés pour des vols est agitée, un même Gérald Darmanin, mais avec une autre casquette ministérielle, va signer une circulaire en ce sens après l’insurrection métropolitaine en marge des mobilisations lycéennes et étudiantes.

L’expérience calédonienne, sur un plan purement technique, n’a donc pas beaucoup servi. La présidente de la province Sud, Sonia Backès, va même plus loin, en rappelant l’une de ses tribunes, publiée fin mai 2024 et intitulée « Ce qu’il se passe aujourd’hui à Nouméa arrivera, demain, en Métropole ». Parce que, selon l’élue, l’État a fait et fait toujours preuve de faiblesse. Par déduction, son vœu est de retrouver un pouvoir fort, ferme, en République française. Le ton

est politique.

Le choix du candidat à l’élection présidentielle de 2027 confirmera sans doute l’orientation. Le chaos gomme les nuances, néanmoins la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a évoqué un point essentiel dans le contexte hexagonal actuel : la macroniste ne souhaite pas que les revendications des lycéens et des manifestants dans une ambiance pacifique soient « éclipsées » par la question du maintien de l’ordre. Tout comme l’État a voulu à juste titre inscrire ici la jeunesse dans son pacte de refondation.