La digestion des élections provinciales, puis la construction du puzzle politique dans les institutions du territoire, enfin la prise en compte des dossiers urgents ont favorisé l’apparition d’un calme de surface. Voire un moment de flottement.

Les chevaux sont à nouveau lâchés. Le coup de gong a retenti non pas à Nouméa, mais à Paris. Sur les murs du métro. Sans révolutionner la communication institutionnelle, quitte même à dénigrer quelque peu la vie du métropolitain privé de soleil, la série d’affiches propose un message clair : « Faire venir du monde pour la survie de la Calédonie ! », a plaidé la présidente de la province Sud, Sonia Backès.

La campagne d’attractivité est baptisée « Changez de vie, pas de pays ». On entend les dents grincer sur l’autre rive… Le clou est enfoncé, lundi 23 novembre, cette fois entre les murs du gouvernement, avec toujours le même terme en bandoulière : l’attractivité. Un avant-projet de loi du pays propose, par de l’exonération d’impôt sur le revenu, d’attirer des seniors, comprendre les personnes de 62 ans et plus. Il serait intéressant de lire la projection fiscale de ce projet de mesure.

Autrement dit, quelle est la base visée… Voilà trop. Les membres indépendantistes de l’exécutif ont vu rouge devant un texte « dont les ressorts leur paraissent avant tout politiques ». Et puis « favoriser de nouveaux arrivants sans agir sur les inégalités nourrit le sentiment d’abandon », écrivent Johanito Wamytan, Billy Forest et leurs collègues.

Entre les deux derniers recensements, en 2019 et 2025, la Nouvelle-Calédonie a perdu près de 7 000 habitants. Le chiffre est bien supérieur, à entendre des voix. Il faut faire redémarrer l’économie. Et les loyalistes, qui s’attendaient naturellement à la réaction de leurs adversaires politiques, ont activé un levier ultra-sensible, sans nuance, qui réveille chez les pro-Kanaky une période de l’histoire sombre pour eux. Le dialogue existe donc bien peu.