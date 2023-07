[ÉDITO] Emmanuel Macron, cinq ans après

Cinq ans après sa première visite en Nouvelle-Calédonie, le président de la République est attendu sur le territoire lundi soir pour un déplacement de deux jours. Emmanuel Macron doit évoquer le processus institutionnel avec

les partenaires politiques locaux, processus engagé par Gérald Darmanin.

Le contexte est bien différent de 2018, après que les trois référendums ont confirmé la volonté d’une majorité de Calédoniens à rester dans la France. On peut imaginer que le président, qui avait déjà donné ses préférences alors que la Nouvelle-Calédonie se questionnait, donnera une vision plus précise de la façon dont il voit le territoire évoluer.

Les points de négociation sont connus (corps électoral, droit à l’autodétermination, statut), mais les discussions doivent se poursuivre en août et il y a fort à parier que le président se placera au-dessus de la mêlée. Compte tenu des clivages persistants, démontrés aussi par les référendums, il ne pourra pas non plus contenter que les partisans de la Nouvelle-Calédonie française.

Les indépendantistes veulent une résolution du contentieux colonial, la fermeture de la parenthèse de la colonisation ; le Sénat coutumier, un engagement sur une politique mémorielle. Quel geste pourrait-il cette fois accomplir ?

Sa vision est aussi attendue dans le cadre de sa stratégie Indo-Pacifique. Le président de la République a choisi de visiter, dans le cadre de ce voyage, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec qui il souhaite renforcer les relations bilatérales. Des pays de l’arc mélanésien auquel se rattache aussi le territoire, des pays proches de la Nouvelle-Calédonie et des indépendantistes. Une zone extrêmement stratégique pour la France située à proximité des deux grandes puissances régionales australienne et néozélandaise. Il sera intéressant de voir comment chacune des parties tentera de placer ses pions.