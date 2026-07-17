[ÉDITO] Elle court, elle court, la présidentielle

Les Français se rendront dans l’isoloir les dimanches 18 avril et 2 mai 2027 pour choisir parmi les candidats à l’élection présidentielle. Un moment important, évidemment, dans l’histoire de la nation, mais aussi dans le contexte géopolitique mondial très chahuté. Les partis nationaux ne perdent pas de temps devant l’enjeu.

Les députés de La France insoumise, Mathilde Panot et Bastien Lachaud, étaient de retour, en ce mois de juillet, sur le territoire pour porter la voix de leur candidat déclaré, Jean-Luc Mélenchon. Qui a un projet : proposer l’indépendance de l’archipel au 1er janvier 2028. Parce que « la Kanaky-Nouvelle-Calédonie est la dernière colonie de peuplement administrée par la France », a écrit le fondateur du parti LFI. Sur le bord opposé de l’échiquier politique, le programme est aussi en place, défendu in situ par Marine Le Pen fin mai 2025, puis le député européen André Rougé lors de la campagne des provinciales, avant un probable déplacement de la cheffe de file du Rassemblement national et de Jordan Bardella en janvier.

Le RN, attaché à la Nouvelle-Calédonie française, milite pour une période de redressement économique et social de 40 ans, suivie de référendums, national et local, sur le statut de la collectivité. Les propositions du candidat Horizons, l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, fin connaisseur du dossier calédonien, sont attendues, tout comme celles du Parti socialiste, dont des personnalités historiques ont joué un rôle clé dans la destinée du territoire.

Les visites et autres publications confirment une crainte d’élus : l’avenir institutionnel de la Nouvelle- Calédonie figure bien dans la liste des sujets nationaux de la campagne présidentielle. Avec le risque, les dates du vote approchant, de tomber dans la surenchère, voire l’instrumentalisation. Il faut garder la tête froide, dit-on.