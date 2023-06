[ÉDITO] Effet miroir

Le 26 juin marquait les 35 ans de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Une étape fondatrice pour le territoire sur le plan politique, institutionnel, économique, culturel également et qui, bien sûr, nous a permis de vivre en paix.

L’exemple du « pas vers l’autre », réalisé par ces deux hommes envers et contre tout, demeure un exemple. Ils ont fait preuve de courage et pris de grands risques. Tout cela pour l’intérêt général et une vision de long terme.

Si l’Accord de Nouméa a rendu possible de nombreuses avancées, le « pari sur l’intelligence » ne s’est pas concrétisé. Il n’a pas été possible de convaincre l’une ou l’autre partie, de mettre de côté les antagonismes. Le poids de chacun demeure le même.

Pire que cela, les extrêmes ont prévalu pour conserver les électorats d’origine. Il n’y a plus ni dialogue, ni confiance, ni respect. Les appareils politiques, mus

par une vision à court terme, les intérêts personnels, ne font plus rêver.

Pourtant le bon sens demeure dans la société. Les gens veulent quand même vivre ensemble, la jeunesse aspire à autre chose. Car ce n’est pas le chemin que mérite la Nouvelle-Calédonie. Mais qui pourra nous sortir de cette impasse et comment ?