[ÉDITO] Du beau et du très laid

La Coupe du monde de football, organisée en Amérique du Nord du 11 au 19 juillet, a fait vibrer des millions de spectateurs, téléspectateurs et auditeurs. Le football est le seul sport au monde capable de lever ainsi les foules de tous les continents. Et l’on a vu de l’excellent jeu, des équipes très sympathiques, des fans exemplaires, etc.
On entend depuis plusieurs années, un dégoût de l’argent circulant dans ce sport, prenant parfois le pas sur la pratique, de la starification des athlètes ou encore des décisions de la Fifa, sur les pays hôtes, la VAR, etc. Mais ce Mondial 2026 semble avoir surpassé tous les précédents en matière de mauvais jeu (à moins que l’on oublie trop vite).
Les joueurs du Paraguay et de l’Argentine ont montré le pire sur le terrain, l’agressivité, les coups, les insultes, la triche, la comédie. Bref, le vice. Un style agressif et dur que l’on dit typique du football sud-américain, mais ces images choquantes, personne ne veut plus les voir sur un terrain de football… jusqu’aux bagarres de fin de match, emplies de testostérone. Ces joueurs sont des exemples pour des gamins du monde entier… L’arbitrage a clairement manqué à son devoir par rapport à ces moments.
On peut aussi s’insurger contre le racisme décomplexé d’une sénatrice paraguayenne à l’égard de Kylan Mbappé, heureusement cette fois unanimement condamné par les instances internationales. Et pour couronner le tout, une mi-temps beaucoup trop longue pour les puristes, un Donald Trump qui s’invite sur les photos des vainqueurs. Ça fait beaucoup ! Mais la leçon est bien là : la victoire est revenue aux meilleurs et au plus beau jeu. Alors bravo l’Espagne !