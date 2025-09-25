[ÉDITO] Double visage

La date est autant imprimée dans les livres que dans les mémoires. Le 24 septembre marque à jamais l’anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. Les partisans de la République revendiquant une fierté tricolore saluent ce rattachement, physiquement opéré par le contre-amiral Auguste Febvrier-Despointes à Balade dans le Nord. Ce jour est même déclaré férié par les autorités en 1953, l’année du centenaire. Chez les Kanak, peuple premier, le ressenti n’est pas du tout le même. Le 24 septembre signifie le début de la colonisation, du sang versé, des déplacements.
« Une journée de deuil ». Qui verra naître, en réaction, le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS) en 1984.
La date revêt un double visage en Nouvelle-Calédonie : association et mère-patrie d’un côté, douleur et volonté d’émancipation de l’autre.
Des notions contraires ou presque. Voilà pourquoi la date a toujours divisé. Il fallait rassembler, ou du moins essayer, sur le chemin du destin commun ouvert par les accords. En 2004, sous l’impulsion de la militante politique, membre indépendantiste du gouvernement et autrice kanak, Déwé Gorodey, la « fête de la citoyenneté » se met en place. L’affaire n’est pas simple, car derrière ce 24 septembre, apparait le poids de l’histoire et des fractures. Mais au fil des ans, les initiatives se multiplient et s’ouvrent. Les émeutes de l’an dernier ont mis un coup d’arrêt.
Plus encore, le retour à une facette sombre de la journée est réapparu. « Le haut-commissaire de la République réitère son appel au refus de la violence. Le 24 septembre est la fête de la citoyenneté qui doit rassembler toute la Nouvelle-Calédonie et ses communautés et non diviser » insistait l’État en 2024. La construction d’un avenir est lente et difficile. Voici peut-être le temps venu de repenser ces rendez-vous essentiels de dialogue et de partage pour pouvoir les inscrire dans les habitudes de chacun.