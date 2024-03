[Edito] Diplomatie saucisson de cerf

Du 24 février au 3 mars, la Nouvelle- Calédonie s’est offert une sacrée vitrine au Salon international de l’agriculture à Paris, événement plébiscité par 600 000 personnes chaque année. On y dégustait nos viandes, charcuteries, poissons fumés et confitures concoctés par nos chefs et nos bouchers. Les plus motivés pouvaient même s’essayer à un rodéo mécanique.

Comme l’année dernière, la province Sud a pris l’initiative de cette présence et a souhaité intégrer la province des Îles et la Chambre d’agriculture et de la pêche. La province Nord n’a pas fait le déplacement. On trouvait aussi Sud Tourisme faisant la publicité des deux provinces. La logique n’est pas toujours notre fort à ce niveau, mais la Nouvelle-Calédonie était somme toute représentée. De jeunes Calédoniens ont aussi vécu une chouette expérience en cuisine ou à l’accueil.

Mais les plus contents étaient assurément nos dirigeants, fiers comme des coqs de serrer les paluches de nombreux ministres et ex-ministres, de poser pour leurs photographes respectifs et dorer leurs pages Facebook. Le Salon de l’agriculture est devenu The place to be (là où il faut être) au point que l’on entend plus parler des personnalités que des agriculteurs et des producteurs eux-mêmes.

Contents également étaient tous les Calédoniens expatriés qui ont pu s’offrir une bière locale. La bière, d’ailleurs, semblait couler à flot. Heureusement, les visiteurs ne sont pas au fait de nos graves problèmes avec l’alcool !

Une question demeure : quelles sont les retombées, non pas pour nos politiques ou pour les personnes en mal du pays, mais pour nos produits et pour la destination ? Il serait intéressant de pouvoir fournir ce genre d’informations. On observe que malheureusement seuls deux de nos produits ont été récompensés cette année, un miel de Lifou (La Case du miel) et un whisky de Dumbéa (distillerie Moonshine), sur 113 d’outre-mer (42 pour la Martinique, 32 pour La Réunion, 9 pour Tahiti). Là aussi, pourquoi ce niveau alors que nos produits ne sont sûrement pas plus mauvais ? Mais ce qui compte, retenons bien, ce sont surtout les contacts !