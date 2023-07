[ÉDITO] Des solutions à tout

Face aux difficultés économiques de la Nouvelle-Calédonie, « Les Loyalistes » veulent se faire passer pour des chevaliers blancs. Le groupe explique qu’il alerte le gouvernement indépendantiste « depuis des mois ». « L’idéologie politique », analysent ses membres, doit laisser la place au « pragmatisme économique et social ».

Ils promettent aussi des solutions dans les prochaines semaines pour relancer la machine économique et pallier à l’impasse budgétaire. En attendant, ils proposent déjà le prolongement jusqu’en 2032 de la défiscalisation locale. Dans le même temps, la province Sud a proposé de faire un « important effort de solidarité » en versant par avance ses cotisations à la Caisse locale de retraite (CLR) dont on pensait qu’elle ne pourrait verser les pensions en juillet (mais en fait, si).

En complément, le député Nicolas Metzdorf, insistant là encore sur l’incapacité des indépendantistes, appelle à une révision du système de retraite

et s’engage à agir en Métropole pour solliciter une aide exceptionnelle de l’État. Il veut que le président vienne avec une solution lors de sa prochaine visite « afin de témoigner de l’engagement de l’État envers la Nouvelle-Calédonie ».

On est soulagés d’avoir ici des gens qui disent pouvoir sauver les retraites, la situation des entreprises et de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que… Tout le monde sait que le système de retraite doit évoluer et que la grande générosité de la province – l’OPT a proposé de faire de même – ne réglera pas le problème.

On devrait aussi savoir que le prolongement de la défiscalisation locale, déjà demandée par le Medef depuis une semaine, ne doit pas se faire sans une refonte. Les abus grèvent les budgets du territoire pour les secteurs qui en

ont vraiment besoin et amènent une concurrence déloyale.

Quand bien même… la défisc’ n’apporterait pas à elle seule une visibilité suffisante aux entreprises qui ont surtout besoin que l’on avance sur le volet institutionnel.

Enfin, les Calédoniens savent bien que la situation actuelle du territoire résulte d’années de mauvaise gestion en plus d’une conjoncture difficile (crise sanitaire, crise économique, etc.). La faillite ne s’est certainement pas faite en deux ans, l’incompétence est partagée. Et une fois de plus, il faut attendre des solutions de l’État sans se remettre en question localement.

Reste que si les choses avancent, ils pourront toujours dire que c’est grâce à eux. Surtout si Emmanuel Macron vient avec un projet d’envergure, refusé pour l’heure au président Mapou. Démagogie quand tu nous tiens !