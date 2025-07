[ÉDITO] Des promesses à tenir

Enfermés à double tour dans un bel hôtel de Bougival, non loin de Paris, les représentants politiques discutaient, négociaient, se disputaient même probablement, en vue de décrocher un accord sur l’avenir institutionnel, à l’heure du bouclage de cette édition de DNC.

Quel accord ? Global, ou tout petit, sur le corps électoral provincial et les prochaines élections ?… Un nouvel échec était cette semaine inimaginable pour beaucoup d’habitants du territoire. Tous comptaient sur les élus, indépendantistes ou loyalistes. Que les grands discours à la tribune ces dernières années se transforment en actes, sûrs et durables.

Dans leur dernier rapport publié début juillet, Emmanuel Tjibaou, Davy Rimane, Philippe Gosselin et Nicolas Metzdorf, les quatre députés de la mission d’information sur la Nouvelle- Calédonie, invitent à regarder aussi l’État, droit dans les yeux, en lui demandant « de respecter ses engagements ». Plus encore,

le respect de ses promesses doit être « une priorité ». Lesquelles ? Sur l’exploitation et la transformation du nickel par exemple. Ou encore sur l’énergie.

Le 26 juillet 2023, le président Emmanuel Macron était enthousiaste : « La refonte du système énergétique, productif est essentielle. Ce sont plusieurs milliards d’euros. Là, on ne va pas se battre sur les compétences. On va être clair, il n’y a que l’État qui peut le financer. Mais je vais être sérieux : je n’utilise pas l’argent du contribuable pour financer des modèles improductifs. Et donc, on va s’engager sur un projet nickel d’avenir ». Où en est-on ? Le quatuor de parlementaires le rappelle en outre, le ministre de la justice de l’époque, Éric Dupond-Moretti, avait confirmé en février 2024 la construction d’une deuxième prison à Ducos pour un coût de 60 milliards de francs. Tout de même. Une respiration pour les détenus, et du bienvenu pour le BTP aujourd’hui en souffrance. Mais, selon le rapport de la mission, « rien n’a encore été fait et on évoque maintenant, au mieux, l’horizon 2032 ! »