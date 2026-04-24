[ÉDITO] Des partis façon puzzle

Le dialoguiste de talent Michel Audiard, même bien après sa mort, trouve toujours son public avec ses répliques culte, comme « éparpillé par petits bouts façon puzzle ». La remarque caustique s’applique désormais à l’échiquier politique calédonien, mais sans les rires cette fois.

Les péripéties autour de la signature, ou non, de l’accord de Bougival l’an dernier, puis de son complément Élysée-Oudinot en janvier ont profondément tiraillé les partis politiques. La perspective des élections provinciales achève désormais leur morcellement. Les blocs traditionnels se fracturent, les ego s’affrontent.

Un des derniers en date : le courrier sans ambiguïté du président du Rassemblement-LR, Alcide Ponga, sur le « tout sauf Sonia Backès » à la tête d’une liste unitaire en province Sud, a nettement refroidi les relations avec Les Loyalistes. Au point où une alliance entre les deux formations à cet enjeu capital est désormais peu probable, même impossible. Philippe Dunoyer, fâché avec Philippe Gomès après l’épisode parisien du début d’année, a émis le projet de créer un mouvement et, de fait, doit quitter son parti de cœur, Calédonie ensemble. Des secousses ont aussi atteint l’Éveil océanien, déjà ennuyé par le départ du membre fondateur, Jonas Taofifenua.

Des cassures sont nettes dans le camp indépendantiste. Le Palika et l’UPM sont sortis du FLNKS. Ce même Palika est divisé entre les pro et les anti-accord de Bougival. L’Union calédonienne est traversée par différents courants, des plus modérés aux plus durs.

Bref, jamais le paysage politique n’a été aussi perturbé, disloqué, éclaté. La conséquence d’un mandat territorial trop long, probablement. Le contrecoup d’une lutte de leadership à un moment politique crucial, certainement. Le défaut de figures incontestables, assurément.

Pendant ce temps-là, les électeurs assistent à des bagarres bien éloignées de leurs difficultés du quotidien. Le taux de participation aux élections, en chute depuis plusieurs années, ne risque pas de remonter.