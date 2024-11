[ÉDITO] Des forces contradictoires

Les dates sont connues. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, conduiront une mission de concertation et de dialogue en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre. Si le soutien espéré de l’État dans l’économie locale va nécessairement occuper une place de choix, la perspective d’une reprise des discussions sera au centre des attentions. Du moins, il faut le croire. Les visiteurs s’attacheront à « retisser les fils du dialogue », selon l’expression consacrée avant l’éclatement des émeutes.

Et pour construire l’avenir institutionnel, s’entendre sur le corps électoral provincial, intégrer cet épineux sujet dans un accord global, il faudra se réunir et échanger. Indépendantistes, loyalistes et représentants de l’État, côte à côte ou presque. Cet exercice constituera une épreuve en soi. Parce que le temps sera court, en théorie. Parce que les émeutes ont tendu les relations et la place des acteurs de la CCAT sera observée. Enfin, parce que certains veulent d’entrée un projet de Matignon ou de l’Élysée entre les mains.

Encore une fois, à la résidence du haut-commissariat ou ailleurs, il faudra se parler, faire des compromis. L’année 2025, qui invitera donc au rapprochement pour noircir la feuille blanche, sera aussi une année électorale. Les urnes seront sorties dans un an pour des élections provinciales déterminantes. Des forces contradictoires animeront ainsi les représentants politiques de tous bords. Conciliateurs auprès de l’État pour trouver un accord sur l’avenir, ces élus s’opposeront fermement aux pupitres de la campagne électorale.

Et comme il est souvent coutume en Nouvelle-Calédonie, la radicalité est une arme sortie pour hameçonner le public. S’entendre et se détester : les leaders parviendront-ils à concilier les verbes ? Pas sûr. Paris, encore une fois, aura un rôle essentiel dans la partie. Conscient de la difficulté, le ministre des Outre- mer, François-Noël Buffet, en visite récemment sur le territoire, avait insisté sur la nécessaire « impartialité » de l’État. La position inverse dans le précédent gouvernement central a été vertement critiquée et ne fut pas couronnée

de réussite.