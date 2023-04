Alors que la Nouvelle-Calédonie doit décider de son avenir, de grands bouleversements s’opèrent dans le Pacifique. Une lutte d’influence sans précédent entre puissances. En France, « avant, on parlait beaucoup d’Afrique, la politique étrangère était ainsi. Aujourd’hui, l’Indo-Pacifique s’invite dans toutes les réunions », souligne dans nos colonnes le député Nicolas Metzdorf.

Ce terme d’Indo-Pacifique a été introduit chez nous par le président de la République en 2018. Passé le temps de la crise profonde entre l’Australie et la France en 2021, la Nouvelle-Calédonie a accueilli pour la première fois cette semaine un ministre australien au Congrès en la personne de Penny Wong.

L’exercice Croix du Sud prend une ampleur inédite avec quelque 3 000 militaires et civils et 18 pays étrangers représentés. Plus tôt, on avait vu les États-Unis se réengager dans la région, Joe Biden accueillant lui-même

en 2022 les représentants du Pacifique à la Maison-Blanche.

Ces pays de l’Indo- Pacifique se rapprochent et s’organisent, craignant en particulier l’expansion de la Chine. La Nouvelle-Calédonie est dans une position délicate dans cette dynamique, un pied dedans, un pied dehors.

Un article du Monde explique notamment le problème du partage de la compétence des relations extérieures entre la France et le territoire.

Les non-indépendantistes n’attendent qu’une chose : tirer profit d’une

situation au cœur du « centre névralgique diplomatique, stratégique du monde » sur le plan politique, militaire et économique.

Les indépendantistes, bénéficiant du statut du territoire, membre à part entière du Forum des îles du Pacifique depuis 2016, veulent émerger dans ce concert de nations. Et plus que cela.

Les récents propos de Daniel Goa en la matière sont éclairants : « La France

ne nous reconnaît pas, nous ne la reconnaîtrons pas, ce qui nous obligera forcément à nous tourner vers de puissants soutiens extérieurs qui nous font déjà des appels du pied. Le peuple kanak n’est plus seul. »

Daniel Goa prévoit un recul de l’État sur le territoire et estime que « le système colonial français se fissure » : en atteste la montée des indépendantistes en Polynésie française.

De nouveaux alliés sont recherchés : est-ce une menace pour peser ou une réelle ambition ? L’avenir nous le dira. En tout cas, les enjeux institutionnels ne sont plus uniquement ceux du territoire ou de l’État : ils comptent également dans la région.