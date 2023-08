[ÉDITO] Déconcertant

Cette semaine avait lieu la traditionnelle séance des questions au gouvernement, au Congrès. Un exercice classique prévu deux fois par an minimum, par la loi organique. C’est généralement une occasion de débattre sur la politique de l’exécutif, d’attirer l’attention sur certains dossiers que l’on veut mettre en valeur, sur les idées que l’on veut défendre. Comme le font par exemple les élus à l’Assemblée nationale ou les nôtres, généralement. Mais mardi, force est de constater que le cœur n’y était pas.

Avec plus d’une heure de retard sur le début de séance, une seule question a été posée au gouvernement qui était représenté par trois de ses membres : Yannick Slamet, Vaimu’a Muliava et Adolphe Digoué. Maria-Isabella Saliga- Lutovika (hors groupe) a interrogé l’exécutif sur sa politique Covid et son suivi financier. Yannick Slamet a indiqué que peu de formes graves de la maladie avaient été développées, que 509 déclarations d’effets secondaires pour le vaccin avaient été formulées, que le coût de la crise avait été financé par les deux emprunts à l’État et les financements complémentaires de l’OPT, du port autonome, etc. pour des dépenses totales évaluées à 71 milliards de francs. Voilà pour les informations du jour puisque aucune autre question n’a été formulée.

Cela doit vouloir dire que tout va bien ou alors … que les esprits sont ailleurs.

Le même professionnalisme a régné sur toute la séance qui a suivi avec quatre projets de délibération, notamment sur la suppression des conditions de nationalité pour les professionnels de santé et la facilitation du recrutement de personnel paramédical sans passer par les concours (textes adoptés).

Si le débat de fond sur la nécessité d’une politique volontariste pour faire face à la pénurie de professionnels avait le mérite d’exister, il a fallu à plusieurs reprises reformuler des questions qui n’étaient pas claires. Par ailleurs, des élus comme Françoise Suvé (Les Loyalistes) ont fait part de leur agacement de

ne pas recevoir de réponses à leurs questions, de souvent obtenir des notes a posteriori des votes ou pire, de ne pas avoir forcément les membres du gouvernement, voire de leur cabinet, face à eux. « C’est la façon dont on travaille qui me déconcerte », a résumé Ithupane Tieoué (UNI). Nous aussi…