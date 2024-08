[Édito] D’autres priorités

Vu l’ampleur de la catastrophe économique, financière et sociale en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, que nous avons interrogé cette semaine, semble penser qu’un accord politique ne règlera pas tous nos problèmes. Il a, par ailleurs, l’air peu confiant dans une telle issue, alors qu’un an et demi de discussions postréférendum ont mené à un tel échec, que les fractures n’ont jamais été aussi profondes. On ne peut qu’être d’accord.

À ce triste constat, s’ajoute un flou ambiant avec d’abord une période d’entre-deux en Métropole, des JO, un gouvernement démissionnaire. Sait-on seulement si un nouvel exécutif sera nommé dans les prochaines semaines ? Et puis, cette réunion avec Emmanuel Macron annoncée par les parlementaires pour septembre ne semble même pas officialisée. Localement, qui sera mandaté pour mener les discussions ? Quels indépendantistes en particulier ? Les politiques ne s’entendent même pas sur le calendrier des prochaines élections, sur un corps électoral.

Pendant ce temps certes, la Nouvelle-Calédonie et l’État continuent d’affronter les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est vrai que la politique “politicienne” n’est pas une priorité quand des gens ont tout perdu. Simplement, on peut toujours continuer à penser qu’un accord, ou même des avancées positives entre les représentants politiques, pourrait donner un semblant de confiance…