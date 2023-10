[ÉDITO] Constitution

Vendredi 20 octobre, lors d’un déjeuner à l’Élysée, Emmanuel Macron a reçu une soixantaine d’élus ultramarins et les préfets. Cette réunion faisait suite à « l’appel de Fort-de-France » formulé par les responsables des exécutifs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Saint-Martin, en faveur d’un changement profond de la politique Outre-mer de l’État, et de marges de manœuvre plus larges.

Les représentants des autres territoires étaient également conviés, dont la Nouvelle- Calédonie et la Polynésie Française. Parmi les sujets à l’ordre du jour, la crise de l’eau, insoutenable à Mayotte, la situation économique et sociale et les sujets institutionnels.

Des désirs d’autonomie se font sentir dans plusieurs territoires et le Président a assuré qu’il n’y avait pas de tabou sur ces questions. Mais il a confirmé que la révision constitutionnelle qui pourrait intervenir en 2024, ne concernera que la Nouvelle-Calédonie.

Selon Le Monde, qui reprend l’exécutif, ailleurs « les réflexions ne sont pas mûres pour faire évoluer les compétences ». Dans nos colonnes, le président indépendantiste du gouvernement, Louis Mapou, avait fait part de son inquiétude de voir d’autres sujets se greffer, sachant que le vote se

fera sur une réforme globale requérant un consensus national, compliqué par les temps qui courent.

Au micro d’NC La 1ère, le député non indépendantiste Nicolas Metzdorf, s’est dit rassuré. « On est attentifs à ce que la réforme constitutionnelle arrive rapidement. On ne pouvait pas attendre les autres Outre-mer sur le sujet ».

Les ultramarins comprennent cela, mais désirent s’inscrire dans le sillage de la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l’État doit nommer deux experts chargés de recueillir leurs doléances.

Comme en Nouvelle- Calédonie, Emmanuel Macron impose un consensus à quiconque veut avancer sur ce sujet. Mais certains réclament une simple majorité… Bienvenue au club.

En attendant, un vent nouveau semble souffler sur le territoire. Ruamm, relations internationales, nos élus travaillent à l’avenir de manière plus sereine. Sur les discussions institutionnelles, Calédonie ensemble a proposé, compte tenu du report d’un mois de la visite de Gérald Darmanin, une séquence de discussions entre les groupes politiques au Congrès engagés dans la négociation. « N’est-il pas temps de nous parler entre Calédoniens ? », demande le mouvement. On pourrait difficilement dire le contraire.